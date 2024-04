Polizei Köln

POL-K: 240418-3-K Gestohlene Fahrräder dank Ortung via GPS-Tracker sichergestellt

Köln (ots)

Dank der Ortung mittels GPS-Tracker stellten Polizisten am Mittwoch (17. April) in der Kölner Innenstadt zwei gestohlene Fahrräder sicher.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Kölner sein in der Nacht zu Dienstag (16. April) aus einem abgeschlossenen Innenhof in der Altstadt gestohlenes Fahrrad geortet und die Polizei alarmiert. Polizisten durchsuchten daraufhin am Mittwoch nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung eine Wohnung sowie einen Anbau eines Mehrfamilienhauses auf der Hamburger Straße. Hierbei fanden die Ermittler zunächst ein anderes, jedoch ebenfalls gestohlenes, Fahrrad. Während des Einsatzes erhielten die Polizisten einen anonymen Hinweis, dass das ursprünglich gesuchte Fahrrad soeben unweit des Mehrfamilienhauses verkauft worden sei und sich der mutmaßliche Käufer in einer Wohnung in einem Nachbarhaus aufhalte. Die Beamten durchsuchten auch diese Wohnung, stellten das gesuchte Fahrrad sicher und übergaben es dem Kölner. (as/al)

