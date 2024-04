POL-K: 240418-2-K Zigarettenautomat in Vingst gesprengt - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Dienstagvormittag (16. März) hat ein Unbekannter in der Kölner Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs einer Seniorin (88) deren Handtasche geraubt. Die Polizei fahndet nach dem etwa 1,60 bis 1,70 Meter großen Verdächtigen und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen gegen 9.30 Uhr im Bereich der Einmündung "Am Salzmagazin"/Ursulaplatz beobachtet haben oder Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort ...

