Mannheim (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 13:40 Uhr gerieten eine 65-jährige Radfahrerin und ein 33-jähriger Autofahrer aufgrund eines Parkplatzes in Streit. Der 33-Jährige beabsichtigte, auf einem besonders ausgewiesenen Parkplatz kurz zu parken, obwohl er hierfür keine Berechtigung hatte. Er wollte an einem Bankautomaten in der Langen Rötterstraße Geld abheben und anschließend den Parkplatz wieder freimachen. ...

