POL-HR: Festnahme nach Einbrüchen in Schwalmstadt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.07.2024:

Schwalmstadt

Tatzeit: bis Freitag 26.07.2024, 07:00 Uhr

Die Polizeistation Schwalmstadt nahm am Freitag einen 38-jährigen Mann fest, welcher im Verdacht steht, für mehrere Einbrüche in der vergangenen Woche verantwortlich gewesen zu sein.

Am Freitagmorgen meldete ein Zeuge der Polizeistation Schwalmstadt eine verdächtige Person im Eingangsbereich der Kulturhalle in Ziegenhain. Die Beamten begaben sich dorthin und kontrollierten einen 38-jährigen Mann. Hierbei stellten sie fest, dass gegen den wohnsitzlosen ein Haftbefehl vorlag. Weiterhin führte er verbotene Betäubungsmittel und ein unbekanntes Fahrrad mit sich. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeistation Schwalmstadt verbracht.

Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen konnten die Beamten mehrere Gegenstände auffinden, für die der 38-jährige keine Eigentumsnachweise vorlegen konnte. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass mehrere dieser Gegenstände womöglich aus Einbrüchen stammen könnten, die sich in den vergangenen Tagen ereignet hatten. Außerdem ermittelten die Beamten weitere Einbrüche, die bis zum Freitagvormittag noch nicht angezeigt wurden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in zwei Gewerbeobjekte in der Landgraf-Philipp-Straße in Ziegenhain eingebrochen. Näheres zu den genauen Umständen der Taten wird derzeit noch ermittelt.

Durch die Kriminalpolizei in Homberg wurde zusätzlich noch ein weiterer versuchter Einbruch in die Kulturhalle in Schwalmstadt Ziegenhain festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über die Kellertür in das Objekt zu gelangen. Es blieb jedoch beim Versuch, da der Einbrecher sich keinen Zutritt verschaffen konnte.

Der Tatverdächtige wurde am Freitagnachmittag, aufgrund des bereits bestehenden Haftbefehls, in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Beamten der Polizeistation Schwalmstadt und der Kriminalpolizei Homberg ermitteln nun zu mehreren Einbrüchen und dem Besitz von Betäubungsmitteln gegen den 38-jährigen Mann.

Weiterhin suchen die Beamten der Polizeistation Schwalmstadt nach dem Besitzer des mitgeführten Fahrrades. Hersteller: MIFA (Mitteldeutsche Fahrradwerke Ag); Typ: Hill 600; Farbe: schwarz/grün.

Die Polizeistation in Schwalmstadt nimmt Hinweise zu dem Fahrrad oder den möglichen Taten unter Telefon 06691/943-0 entgegen.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

