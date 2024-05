Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Räuberische Erpressung

Speyer (ots)

Am 24.05.2024, gegen 15:00 Uhr, trat ein 38-jähriger Mann aus Lingenfeld in der Martin-Greif-Straße in Speyer an eine 26-jährige Passantin heran und forderte Münzgeld ein. Diese Forderung untermauerte er mit verbalen Todesdrohungen. Die Geschädigte konnte sich zu weiteren Passanten flüchten, woraufhin sich der Täter von der Örtlichkeit entfernte. Während der polizeilichen Fahndung wurde der Täter als pöbelnde Person auf einem nahegelegenen Parkplatz gemeldet und dort einer Personenkontrolle unterzogen. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille auf. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Die geschädigte Passantin blieb unverletzt, es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell