POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Oberhonnefeld-Gierend (ots) - Am Freitag, 22.03.2024, kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der 30-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz befuhr die Dorfstraße in der Ortslage Oberhonnefeld-Gierend. In einer Linkskurve kam er nach bisherigem Ermittlungsstand vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der ...

