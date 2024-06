Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tödlicher Motorradunfall in Mönchengladbach | 23-jährige Frau tödlich verletzt; 20-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 02.06.2024, kurz vor 17 Uhr, sind bei einem Motorradunfall in Mönchengladbach auf der Straße "Am Nordpark" eine 23-jährige Frau tödlich und ein 20-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr das Motorrad die Straße "Am Nordpark" aus Richtung Finanzamt kommend in Richtung Liverpooler Allee.

Hier kam das Motorrad nach links auf den abgepollerten und begrünten Mittelstreifen ab. Die beiden Motorradnutzer kamen dort mit dem Motorrad zu Fall und das Motorrad rutschte weiter bis auf die Gegenfahrbahn. Die 23-jährige Mönchengladbacherin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Der 20-jährige Mönchengladbacher erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach notfallmedizinischer Versorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Düsseldorfer Klinik gebracht.

Polizei und Feuerwehr waren am Unfallort mit vielen Kräften im Einsatz. Der Unfallort war für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme über mehrere Stunden für den Straßenverkehr gesperrt.

Neben der örtlichen Polizeikräften des Wachdienstes, der Direktion Verkehr und der Kriminalpolizei war zur Aufnahme des Verkehrsunfalles auch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Wuppertal im Einsatz. Die Wuppertaler Spezialisten suchten nach Unfallspuren und sicherten den Unfallbefund auch unter Einsatz einer Drohne und eines 3-D-Laser-Scanners.

Das Motorrad wurde zur Beweissicherung sichergestellt.

Polizei und Notfallseelsorger kümmerten sich um die Benachrichtigung und Betreuung von Angehörigen der Unfallopfer.

Die polizeilichen Ermittlungen erstrecken sich nun weiter auf die Fahrsituation und die genauen Umstände des Unfallherganges. Hierbei geht es auch um die Frage, wieso das Motorrad nach links auf den Mittelstreifen abkam.(wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell