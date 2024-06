POL-MG: Mehrere Einbrüche am Wochenende im Stadtgebiet Mönchengladbach

MG-Gladbach (ots) - Am Samstag, gegen 09:50 Uhr, wurde eine 60-Jährige Mönchengladbacherin auf der Viktoriastraße von zwei unbekannten männlichen Personen ausgeraubt. Die 60-Jährige ist erheblich körperlich beeinträchtigt und dementsprechend auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. Die zwei männlichen Personen nahmen ihr einen mitgeführten Stoffbeutel ab. In diesem befand sich das zuvor an einer Bank abgeholte ...

