Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 14 Personen nach Schleusungen aufgegriffen

Pasewalk und Umgebung (ots)

Drei Schleusungen wurden innerhalb der letzten 24 Stunden durch Bundespolizisten unterbunden. Vier Syrer und ein Marokkaner machten gestern gegen 11:42 Uhr der Anfang. Sie wurden fußläufig auf Höhe Bobliner Damm in der Ortslage Schwennenz festgestellt. Sie gaben in der Vernehmung an, über Libanon-Russland-Polen nach Deutschland gereist zu sein. Unter den syrischen Staatsangehörigen befand sich ein 15jähriger, der ans Jugendamt übergeben wurden, die anderen vier Personen äußerten ein Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mit einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz zum Bahnhof Pasewalk verbracht.

Bei den gegen 23:20 Uhr am Ortsausgang Nadrensee am Dammsee aufgegriffenen Inder und Afghanen, die ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente reisten, ergab die erste Befragung, dass die Einreise ins Schengengebiet über Italien, Serbien und die Balkanroute erfolgte.

Heute in den Morgenstunden gegen 04:20 Uhr wurden dann noch sieben afghanische Staatsangehörigen am Ortsausgang Lebehn in Richtung Krakow durch in Gewahrsam genommen. Bei dem Duo und den den Afghanen dauert die Bearbeitung noch an.

Hervorzugeben ist, dass die Bevölkerung durch Hinweise an der Feststellung der geschleusten Personen mitwirkte, wofür die Bundespolizei sehr dankbar ist.

