Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei nimmt erneut 14 geschleuste Personen in Gewahrsam

Pasewalk /Grambow / Blankensee (ots)

Nach einem Bürgerhinweis und mit Unterstützung der Bundeszollverwaltung wurden gestern Morgen neun afghanische Staatsangehörige fußläufig sowie ausweislos in der Ortslage Grambow am Bahnübergang festgestellt. Die neun über die Route Russland-Weißrussland- Polen nach Deutschland geschleusten Personen stellten Asylbegehren. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen im Alter von 20 bis 31 Jahren mit einer Anlaufbescheinigung für die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz zum Bahnhof Pasewalk gebracht.

Nur eine Stunde später wurden wieder nach einem Bürgerhinweis und mit Unterstützung der Bundeszollverwaltung - diesmal allerdings - fünf indische Staatsangehörige in der Ortslage Blankensee an der Bushaltestelle festgestellt. In der Vernehmung stellten die fünf Inder kein Schutzgesuchen, vielmehr gaben sie an, Verwandte bzw. Bekannte in Italien und Deutschland besuchen zu wollen. Allerdings gaben auch sie an, über die Route Russland-Weißrussland- Polen nach Deutschland geschleust worden zu sein. Die Inder im Alter von 19 bis 24 Jahren wurden gestern gegen Mittag nach Polen zurückgeschoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell