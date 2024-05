BPOLI PW - GdpD POM: Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Antidopinggesetz

Pasewalk / Grambow (ots) - Auch am 21.05.2024 griffen Bundespolizisten eingeschleuste Personengruppen mit insgesamt 12 Personen aus Afghanistan (8), Iran (3) und Indien (1) auf. In den frühen Morgenstunden gegen 05:10 Uhr wurde ein Afghane der Ortslage Neu Grambow festgestellt. Er gab in der ersten Befragung an, ...

mehr