Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende zwei Haftbefehle

Pasewalk / Pomellen (ots)

Bei der Grenzkontrolle am Samstag auf der BAB 11 ergab die fahndungsmäßige Überprüfung eines 50jährigen rumänischen Staatsangehörigen als Insasse in einem Pkw mit rumänischer Zulassung eine Fahndungsnotierung durch die Staatsanwaltschaft Halle zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Fahndungsnotierung zur Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Köln wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Rumäne konnte die Geldstrafe sowie die Kosten in Höhe von 432,50 Euro bezahlen und ersparte sich damit eine elftägige Haftstrafe.

Aus dem gleichen Grund wurde ein 27jähriger polnischer Staatsangehöriger, der bei der Kontrolle auf der BAB 11 überprüft wurde, durch die Staatsanwaltschaft Kiel gesucht. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 332,78 Euro zu zahlen oder 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abzuleisten. Die Freiheitsstrafe ersparte er sich durch Zahlung der auferlegten Geldstrafe und konnte somit am Sonntag seine Reise fortsetzen.

