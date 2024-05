Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zwei Haftbefehle bei der Einreise vollstreckt

Pasewalk / Pomellen (ots)

Heute Morgen gegen 03:50 Uhr wurde an der BAB 11 Einreise in Pomellen in Fahrtrichtung Berlin ein 43jähriger polnischer Staatsangehöriger festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Kreuznach zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Trunkenheit im Verkehr. Für den Polen bedeutete dies, die Geldstrafe in Höhe von 2450,00 Euro sowie 434,15 Euro Kosten zu entrichten oder bei Nichtzahlung für 35 Tage die alternativ festgelegte Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Er konnte nicht zahlen und wurde gegen 08:00 Uhr in die Justizvollzugsanstalt nach Neustrelitz gebracht.

Bereits am Samstag gegen 18:40 Uhr wurde an gleicher Stelle ein 43jähriger Rumäne festgenommen. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person hatte eine Fahndungsnotierung der Staatsanwaltschaft Verden zur Strafvollstreckung wegen der Straftat "Trunkenheit im Verkehr" ergeben. Die Person konnte die Geldstrafe von 600,-EUR sowie Kosten in Höhe von 320,-EUR begleichen und ersparte sich damit die ansonsten abzuleistende Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell