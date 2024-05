Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 34 unerlaubt eingeschleuste Personen über Pfingsten aufgegriffen

Pasewalk und Umgebung (ots)

Am Pfingstwochenende wurden durch die Bundespolizeiinspektion Pasewalk sowie eingesetzter Unterstützungskräfte aus Ratzeburg und Bad Bramstedt insgesamt 34 eingeschleuste bzw. unerlaubt eingereiste Personen in Gewahrsam genommen. Mit 23 Personen waren die afghanischen Staatsangehörigen, davon fünf weibliche, die größte Gruppe. Insgesamt kamen die in sechs Gruppen eingeschleusten Personen aus Syrien, Algerien (jeweils vier), sowie aus Somalia, Pakistan und Georgien. Darunter waren zwei Jugendliche aus Syrien und Somalia.

Die Gruppen wurden u.a. in Grambow am Bahnhof, den Ortslagen Lebehn und Schwennenz, Boock, Pasewalk und im Bereich Blankensee/Obersee aufgegriffen

Der erst 17jährige, alleinreisende Syrer wurde fußläufig am Pflegeheim in Boock festgestellt, die weibliche 16jährige Somalierin in Begleitung von zwei Syrern und Algeriern in Grambow. Beide wurden an das Jugendamt des Landkreises übergeben.

Bei den Befragungen gaben alle aufgegriffenen Personen als Reiseroute Russland - Belarus - Polen an. Einige der Gruppen konnten nähere Angaben zum Transport machen, so u.a. wurde die Gruppe mit der Somalierin in einem Fahrzeug zur Grenze gebracht und wurden, ebenso wie fünf Afghanen und der Pakistani, die in einem grauen Caddy (2 Sitzplätze + Ladefläche) vor der Grenzlinie abgesetzt und überquerten dann fußläufig die Grenzlinie.

Etwas aufwendiger gestaltete sich der Aufgriff von sechs Personen nach Bürgerhinweis am Samstag gegen 08:30 Uhr. Die 6-köpfige Gruppe war fußläufig zwischen Blankensee und Bismark Höhe Obersee gemeldet worden. Trotz Unterstützung durch eine Zoll-Streife, einer Streife der BPOLAbteilung Ratzeburg und Hubschrauber verlief die Absuche im Nahbereich zunächst ohne Feststellung. Augenscheinlich verstecken sich die Personen vor den polizeilichen Kräften und nutzen explizit Waldwegen bzw. vermieden befestigte Straßen. Gegen 13:22 Uhr wurden sie in der Ortslage Löcknitz, Höhe Tankstelle durch eigene Kräfte festgestellt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und Erteilung von Anlaufbescheinigungen für die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz, wurden die Personen aus dem Gewahrsam entlassen und zum Bahnhof Pasewalk gebracht.

Aktuell befindet sich noch ein Georgier im Gewahrsam. Der 51jährige wurde heute Morgen um 00:05 Uhr am Bahnhof Pasewalk durch eigene Kräfte kontrolliert. Zur Kontrolle händigte er eine georgische ID-Karte aus. Andere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten nicht vorgelegt werden. Eine Überprüfung beim Gemeinsamen deutsch-polnischen Zentrum in Swiecko ergab, dass er einen Antrag auf befristeten Aufenthalt in Polen gestellt hat, über den seitens der polnischen Behörden noch nicht entschieden worden ist. Die polizeilichen Maßnahmen dauern noch. Geplant ist eine Zurückschiebung nach Polen.

