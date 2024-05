Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gemeinsame deutsch polnische Streife greift sieben Personen nach unerlaubter Einreise auf

Pasewalk (ots)

Gestern Abend, kurz vor Mitternacht, stellte eine Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle in Pomellen eine Gruppe von sieben Personen fußläufig im Bereich Blankensee fest. Sie waren zuvor unerlaubt in Deutschland eingereist. Es handelte sich dabei um zwei jemenitische Staatsangehörige (22 und 32), vier syrische Staatsangehörige (19, 23, 31 und 39) und einen irakischen Staatsangehörigen. Zur Kontrolle händigten die Männer ihre gültigen Reisepässe aus. In den Reisepässen befanden sich russische bzw. weißrussische Visa. In der Vernehmung bestätigten alle Personen die Reiseroute: russische Föderation -Weißrussland und Polen bis zum Aufgriffsort. U.a. mussten für die Schleusung 9600,- EUR/ Person an die Schleuser Organisationen gezahlt werden. Alle äußerten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Ermittlungen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

