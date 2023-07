Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ford mit Unfallschaden gesucht

Lüdenscheid (ots)

Bereits am Dienstag kam es um 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Talstraße. Eine Lüdenscheiderin (79) musste an der Kreuzung Hohfuhrstraße mit ihrem Skoda anhalten, weil vor ihr eine Lüdenscheiderin (75) mit ihrem Seat in Richtung Nattenberg abbiegen wollte. Ein bisher unbekannter männlicher Autofahrer sei ihr in diesem Moment aufgefahren und schob die drei Fahrzeuge zusammen. Darauf sei man gemeinsam auf den Parkplatz am Nattenberg gefahren. Man habe sich ausgetauscht und beabsichtigt die Polizei zu rufen. Damit sei der Mann nicht einverstanden gewesen, habe sich in sein Auto gesetzt und sei Richtung Brügge weggefahren. Die 75-Jährige verletzte sich beim Unfall leicht.

Die beiden Seniorinnen erstatteten kurz darauf Anzeige auf der Wache Lüdenscheid. Ihren Angaben zufolge habe der Unfallflüchtige einen silbergrauen Ford mit MK-Kennzeichen gefahren. Der Schaden sei sehr hoch gewesen. Der Kühlergrill sei stark eingedrückt worden. Teile der Beleuchtung hätten heruntergehangen. Der Fahrer war männlich, etwa 70-75 Jahre alt, von schlanker Statur und hatte graue Haare. Zur Unfallzeit trug er graue Oberbekleidung.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Angaben zum Fahrzeug und zur Identität des Unfallflüchtigen machen? Hinweise nimmt die Wache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell