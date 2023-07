Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Diebstahl von Katalysatoren

Hemer (ots)

Einbrecher drangen gestern, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, in eine Wohnung an der Poststraße ein. Hierfür hebelten sie die Eingangstür auf. Ob sie Beute machten ist unbekannt. Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Unbekannte Diebe entwendeten vermutlich in der Nacht zu Mittwoch die Katalysatoren eines Fords, eines Opels und eines VW. Die Fahrzeuge standen an der Urbecker Straße, Jahnstraße und am Kastanienweg. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Polizei in Hemer unter 02372/9099-0. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell