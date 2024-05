Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Aufgriff von zwölf unerlaubt eingereisten Personen in den letzten 24 Stunden

Pasewalk (ots)

Gestern Abend, gegen 19:55 Uhr, stellten Bundespolizisten und Kollegen der Bundeszollverwaltung nach einem telefonischen Bürgerhinweis sechs afghanische Staatsangehörige im Alter von 25 bis 37 Jahren in der Ortslage Hohenfelde fest. Zur Kontrolle händigten die Männer ihre gültigen afghanischen Reisepässe aus. In allen Reisepässen befanden sich russische bzw. weißrussische Visa. In einer ersten Befragung gaben die Personen an, über die russische Föderation -Weißrussland und Polen nach Deutschland gereist zu sein. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich ein Afghane mit dem Reisepass seines Cousins ausgewiesen hat. Der eigene Pass wurde in Weißrussland vernichtet. Der Mann wurde zusätzlich wegen des Missbrauches von Ausweispapieren angezeigt.

Eine weitere sechsköpfige Personengruppe wurde heute gegen 07:40 Uhr am Ortsausgang Plöwen in Richtung der B104, ebenfalls nach einem Bürgerhinweis, festgestellt. Es handelte sich dabei um zwei jemenitische Staatsangehörige (25 und 38), zwei syrische Staatsangehörige (22 und 29), einen Marokkaner (31) und einen somalischen Staatsangehörigen (28). Drei Männer sind im Besitz von Reisepässen, in denen sich russische Visa befanden. Die anderen Männer reisten ausweislos. Eine durchgeführte Befragung ergab die Reiseroute Russische Föderation-Weißrussland- Polen nach Deutschland.

In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an.

