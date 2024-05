Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Schmierfinken auf dem Bahnhof Greifswald erwischt

Greifswald/ Pasewalk (ots)

Eine Streife der Bundespolizei beobachtete am späten Sonntagabend auf dem Bahnhof Greifswald zwei weibliche Jugendliche, wie diese die Glasscheibe eines Wetterunterstandes auf Bahnsteig 2 beschmierten. Vor Eintreffen der Beamten entfernten sich die Mädchen zu Fuß in Richtung Straßentunnel und weiter zum nahegelegenen Parkplatz. Auf dem Parkplatz konnten sie angehalten und kontrolliert werden. Ausweisdokumente konnten nicht vorgelegt werden. Aufgrund der mehrfach widersprüchlichen Aussagen zum Sachverhalt und ihrer Identität, wurden die Jugendlichen mit zur Dienststelle genommen. Hier ergaben die weiteren Ermittlungen, dass sie in einer Wohngemeinschaft in Stralsund untergebracht sind. Nach Rücksprache mit der Landespolizei wurde bekannt, dass die Mädchen durch diese Wohngemeinschaft in Stralsund bereits als vermisst gemeldet worden sind. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Anzeigenerstattung wegen Sachbeschädigung/ Graffiti, erfolgte die Übergabe an zwei Betreuer der Wohngemeinschaft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell