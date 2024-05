Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt gestohlenes Fahrzeug sicher

Pasewalk (ots)

Am Mittwochmorgen war eine Streife des Fahndungstrupps der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt zur Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Pasewalk zur Verhinderung der grenzüberschreitenden Verbringungskriminalität im Bereich des Bundespolizeirevieres Pomellen eingesetzt. Gegen 06:24 Uhr erhielten die in zivil eingesetzten Beamten eine Fahndungsinformation über die Entwendung eines Mercedes Benz C200 Cabrio aus dem Rostocker Zulassungsbezirk. (Erstzulassung 2019, Zeitwert: 35000,-Euro) Durch die Halterin konnte das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt im Bereich der Autobahnraststelle "Demminer Land" auf der BAB 20 mit Fahrtrichtung Kreuz Uckermark geortet werden. Gegen 07:14 Uhr wurde der Pkw durch die Streife des Fahndungstrupps an der Autobahnabfahrt Prenzlau Süd erkannt. Das Fahrzeug war mit einer Person besetzt und stand bereits in Fahndung wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrzeuges auf, welches mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 180km/h die Autobahn befuhr. Mittels Blaulicht und eingeschaltetem Signalhorn sowie Anhaltezeichen in elektronischer Form gaben sich die zivilen Polizeikräfte zu Erkennen. Der Fahrzeugführer erkannte die Anhaltezeichen, machte aber keinen Anstalten diesen Anweisungen zu folgen. Im Bereich des Autobahnkreuzes Uckermark verringerte der Fahrer dann die Geschwindigkeit und verließ die BAB 20, fuhr auf die BAB 11 in Fahrtrichtung Stettin. Hier konnte der Pkw konnte unbeschädigt gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Der Fahrer, ein 59- jähriger polnischer Staatsangehöriger, wurde durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme leistete er aktiven Widerstand. Zeitgleich erreichten weitere Streifen der Landespolizei Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern den Festnahmeort. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an die Kollegen der Landespolizei der Polizeiinspektion Prenzlau vor Ort übergeben. Der polnische Staatsangehörige muss sich jetzt wegen Hehlerei und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

