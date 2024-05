Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Fahndungserfolge am Wochenende in Pomellen

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Ein 42- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde im Rahmen der Wiedereinführung von Grenzkontrollen als Beifahrer in einen polnischen Pkw festgestellt und kontrolliert. Die STA Köln suchte ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Er zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 1125,00 Euro und 190,29 Euro Verfahrenskosten. Bei Nichtzahlung hätten 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt werden müssen.

Ein 32- jähriger rumänischer Staatsangehöriger wurde als Fahrer eines Iveco mit rumänischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab gleich zwei Ausschreibungen. Die STA Nürnberg/ Fürth suchte den Mann wegen Steuerhinterziehung. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 350,00 EUR und 78,50 EUR Verfahrenskosten zu zahlen. Bei Nichtzahlung betrug die Ersatzfreiheitsstrafe 10 Tage. Weiterhin bestand noch eine Fahndungsnotierung durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Vermögensabschöpfung / Strafvollstreckung wegen Steuerhinterziehung -Wertersatzeinziehung in Höhe von 318,67 EUR. Nach Zahlung der Geldstrafe + Verfahrenskosten in Höhe von 428,50 EUR war aufgrund fehlender weiterer Barmittel keine Vermögensabschöpfung möglich. Der Mann konnte seine Reise fortsetzen.

Ein 28- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde als Mitreisender in einem polnischen Pkw festgestellt und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung durch die STA Hof zur Festnahme/Strafvollstreckung wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 1000,00 Euro und 190,21 Euro Verfahrenskosten und konnte damit 20 Tage Ersatzhaft abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell