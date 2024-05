Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Pomellen- zwei Haftbefehle am Vormittag vollstreckt

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Heute, gegen 07:40 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten am ehemaligen Grenzübergang Pomellen einen Flixbus. Dabei wurde ein 29- jähriger ukrainischer Staatsangehöriger festgestellt, welcher durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin mit Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen und sollte 225,00 EUR Geldstrafe sowie 77,50 EUR Verfahrenskosten zahlen. Da er die geforderten Geldsummen nicht zahlen konnte wurde er für 15 Tage in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Zwei Stunden später wurde ein 33- jähriger Däne in Pomellen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg suchte ihn wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr. Bei dem Mann betrug die Geldstrafe 1500,00 Euro. Zusätzlich waren noch Kosten in Höhe von 270,07 Euro zu entrichten. Auch er konnte die Geldsummen nicht aufbringen und muss jetzt eine 30- tägige Ersatzfreiheitsstrafe in Neustrelitz absitzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell