Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Freund bewahrt 33-jährigen Mann vor Haft.

Hannover (ots)

Am Mittwoch wollte ein 33-jähriger aus der Türkei kommend über Hannover-Langenhagen nach Italien reisen. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellten die Beamten der Bundespolizei fest, dass der Mann aus einer Verurteilung wegen Erschleichen von Leistungen seine Geldstrafe in Höhe von gut 230 Euro nicht bezahlt hat und deshalb von der Staatsanwaltschaft Freiburg mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Da der Mann den geforderten Geldbetrag vor Ort nicht entrichten konnte, stand nun ein Aufenthalt im Gefängnis im Raum. Um nun die bevorstehende Haft abzuwenden kontaktierte der Mann einen in Deutschland lebenden Freund, der den von der Haft befreienden Betrag bei einer nahegelegenen Polizeidienststelle einzahlte. Da sich noch eine weitere Staatsanwaltschaft für den Aufenthaltsort des 33-jährigen interessierte konnte der Mann erst nach Angabe seiner Wohnanschrift die Weiterreise nach Italien antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell