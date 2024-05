Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ergänzungsmeldung zur PM_ Aufgriff von zwölf unerlaubt eingereisten Personen in den letzten 24 Stunden

Pasewalk (ots)

Alle Personen äußerten in den Vernehmungen Schutzersuchen und wurden mit einer Anlaufbescheinigung an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell