Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei beendet am Wochenende fünf Schleusungen und eine unerlaubte Einreise

Pasewalk und Umgebung (ots)

Insgesamt konnte am Wochenende 30 Personen bei dem Versuch nach Deutschland einzureisen aufgegriffen werden. Bereits am Freitag nahmen Bundespolizisten nach einem Bürgerhinweis sieben Afghanen in der Ortslage Lebehn in Gewahrsam.

Es folgten am Freitagabend nach einem Hinweis der Zugbegleiterin des RE 5363, ein Inder und vier weitere Afghanen auf dem Bahnhof Grambow.

Am Bundespolizei verhindert fünf Schleusungen und eine unerlaubte Einreise gegen 07:00 Uhr wurden nach einem Bürgerhinweis durch eigene Kräfte in der OL Löcknitz in Höhe der Gaststätte Dreblow vier Inder festgestellt. Alle Personen waren ohne Ausweisdokumente. In einer ersten Befragung mittels Dolmetscher wurde die Reiseroute über Weißrussland benannt.

Es folgten noch am Sonntag gegen 15:10 Uhr zwei Iraner, fünf Syrer und ein Inder, die auf der B113 zwischen Grambow und Neu Grambow festgestellt wurden.

Kurz vor Mitternacht am Sonntag stellten die Bundespolizisten in Schwennenz - Bobliner Damm noch zwei afghanische und drei iranische Staatsangehörige. Bei den Iranern war ein 17jähriger Alleinreisender dabei, der an Jugendamt des Landkreises übergeben wurde.

Als Schleusungsroute gaben die meisten Personen den Weg über Weißrussland und Polen an. Bis auf einige wenige, die kein Schutzersuchen erklärten - sie wurden nach Polen zurückgeschoben - gingen die Geschleusten in die Erstaufnahmeeinrichtungen nach Stern Buchholz bzw. Nostorf / Horst.

Ein 33jähriger Nepalese wurde im RE 5354 am Bahnhof Grambow, nach zuvor erfolgter unerlaubter Einreise aus Polen kommend, kontrolliert. Er wies sich mit einem gültigen nepalesischen Reisepass aus, in dem sich ein abgelaufenes polnisches Visum befand. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnten nicht vorgelegt werden, so dass er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen über den ehemaligen GÜG Linken nach Polen zurückgewiesen wurde.

