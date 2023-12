Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 32-Jähriger nach Ausweichmanöver gestürzt und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmittag (08.23.2023) im Bereich der Altenburger Steige ereignet hat. Ein 32 Jahre alter Mann war gegen 14.00 Uhr mit seinem dreirädrigen Leichtkraftrad der Marke PIAGGIO in der Altenburger Steige in Fahrtrichtung Römerkastell unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 21 sprang vor ihm ein Kind auf die Straße, das mutmaßlich das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete. Durch die eingeleitete Vollbremsung und das Ausweichmanöver, stürzte der 32-Jährige und verletzte sich leicht. Das Kind rannte weiter, ohne mit dem Mann zu sprechen. Rettungskräfte versorgten den 32-Jährigen und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

