Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autos zusammengeschoben

Unfallflucht

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Süringstraße;

Unfallzeit: 24.03.2024, 02.30 Uhr;

Zwei parkende Autos zusammengeschoben hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag in Vreden. Ein blauer Ford sowie ein schwarzer Nissan standen am Rand der Süringstraße, als sie von einem Auto getroffen und dabei beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Fahrer gegen 02.30 Uhr aus Richtung Alstätter Straße kommend in Richtung Bänkstegge unterwegs. Diese Richtung behielt der Unfallverursacher auch bei seiner Flucht bei. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell