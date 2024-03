Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt -Pedelecfahrerin stürzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße;

Unfallzeit: 23.03.2024, 16.20 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Bocholt erlitten. Die 57 Jahre alte Bocholterin war auf dem Radweg der Münsterstraße aus Richtung Innenstadt kommend unterwegs, als an einer Fußgängerampel der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs kreuzte. Der 14-Jährige hatte zuvor den Radweg in gleicher Richtung befahren, bog aber in Höhe der Einmündung Schwartzstraße nach links ab, um bei grüner Fußgängerampel die Münsterstraße zu queren. Es kam zur Kollision, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 57-Jährige in ein Krankenhaus. (db)

