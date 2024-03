Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Adenauerallee;

Unfallzeit: 24.03.2024, 02.55 Uhr;

Mit einem Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel kollidiert ist in der Nacht zum Sonntag ein 40-Jähriger in Bocholt. Der Autofahrer hatte zuvor die Adenauerallee in Richtung Winterswijker Straße befahren und dabei das Bauwerk überfahren. Nach Angaben einer Zeugin hielt der Mann an, stieg aus, betrachtete sein Fahrzeug und fuhr dann weiter, ohne den gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Grund der "Flucht" könnte der vorangegangene Alkoholkonsum gewesen sein. Als alarmierte Polizisten den Borkener fanden, er hatte sich hinter seinem Wagen versteckt, wirkte er deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,2 Promille hindeutete. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell