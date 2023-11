Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Unbekannte sollen Frau nach Kneipenbesuch verletzt haben: Polizei sucht drei Helfer als Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Am Sonntag, dem 19.11.2023, wurde die Kasseler Polizei gegen 20:50 Uhr zur Feuerwache in der Wolfhager Straße gerufen, da dort eine verletzte Frau erschienen war. Wie die 62-Jährige aus Kassel gegenüber einer Streife des Polizeireviers Mitte angab, war sie nach einem Kneipenbesuch gegen 20:30 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße von zwei unbekannten Männer aus ihr nicht bekannten Gründen angegriffen und am Kopf verletzt worden. Als sie um Hilfe geschrien habe, seien die Täter geflüchtet. Gestohlen hätten sie ihr nichts. Nach der Flucht der Unbekannten sollen ihr drei andere Männer geholfen und sie zur Feuerwache begleitet haben, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Die 62-Jährige wurde anschließend vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Täter konnte sie nicht näher beschreiben. Die seither geführten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führten leider nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter oder Zeugen, weshalb sich die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nun an die Öffentlichkeit wenden.

Die drei mutmaßlichen Zeugen, die der 62-Jährigen geholfen haben sollen, oder Zeugen, die Angaben zum Tatablauf oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

