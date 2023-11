Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bistro-Einbrecher richtet 6.000 Euro Schaden an: Kripo sucht Zeugen in Bettenhausen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Äußerst brachial ging ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Bistro in der Kasseler Ringhofstraße vor, der sich in der Nacht zum gestrigen Montag in der Zeit zwischen 0:15 Uhr und 3:50 Uhr ereignet hat. Dabei richtete er einen Schaden von rund 6.000 Euro an. Die Kasseler Kripo ermittelt nun in diesem Fall und erbittet Hinweise auf den Einbrecher, der am Tatort gesehen wurde. Es soll sich um einen 50 bis 60 Jahre alten und schlanken Mann mit Brille gehandelt haben, der ein grünes Basecap, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und einen hellen Rucksack trug.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Täter über eine aufgehebelte Hintertür Zutritt zu der Gaststätte verschafft und sich anschließend auf Beutezug begeben. Offenbar hatte er es gezielt auf die Inhalte eines Zigaretten- und eines Spielautomaten abgesehen, die er mit mitgebrachtem Werkzeug gewaltsam aufbrach und dabei erheblichen Schaden anrichtete. Mit erbeutetem Bargeld sowie zahlreichen Zigarettenschachteln flüchtete der Einbrecher nach draußen, wo sich seine Spur verliert.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

