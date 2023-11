Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Fußgänger und Pkw in Leuschnerstraße: 14-Jähriger verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Am heutigen Montagmorgen kam es in der Leuschnerstraße in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der 14 Jahre alte Fußgänger aus Kassel wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie die um Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war der Jugendliche gegen 7:10 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Helleböhn", unweit der roten Fußgängerampel, offenbar unvermittelt auf die Straße getreten. Ein mit seinem Kombi in Richtung Frankfurter Straße fahrender 30-Jähriger aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, dessen Ampel Grün zeigte, führte nach ersten Erkenntnissen noch eine Notbremsung durch, erfasste den 14-Jährigen aber dennoch. Der Pkw war bei dem Unfall beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

