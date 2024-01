Waldfischbach-Burgalben (ots) - Am 12.01.2024 kam es am späten Abend zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Waldfischbach. Die Familie bemerkte den Schwelbrand in der Wand hinter dem Kamin glücklicherweise noch bevor sie zu Bett ging. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Waldfischbach gelöscht. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 17 Mann vor Ort. Ein Rettungswagen kam auch vorsichtshalber hinzu, musste aber ...

