Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Hettenhausen (ots)

Am 12.01.2024 gegen 22:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit einer nicht zum Verkehr zugelassenen Motocross-Maschine die Hauptstraße in Hettenhausen. Aufgrund eines Fahrfehlers verriss er das Lenkrad und kollidierte frontal mit einem geparkten PKW auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer der Motocross-Maschine 0,7 Promille Atemalkohol aufwies und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15000EUR. Der Jungen Mann gab an, gerade in einem zweiten Anlauf seinen Führerschein machen zu wollen; das kann er sich jetzt wohl erstmal abschminken. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell