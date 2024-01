Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bundesstraße 427/Gefährdung eines Verkehrsteilnehmers/Zeugenaufruf

Hinterweidenthal (ots)

Am Donnerstag, 11.01.2024, gegen 12.30 Uhr befuhr ein 38-jähriger Ford Kuga-Fahrer mit seinem dunkelblauen PKW die Bundesstraße 427 aus Dahn kommend in Fahrtrichtung Hinterweidenthal. Kurz nach der Abfahrt zum Salzwoog geriet der Ford Kuga auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender bislang unbekannter PKW nach rechts ausweichen musste. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Fahrer des Ford Kuga konnte ermittelt werden. Der Fahrer des bislang unbekannten PKW bzw. Zeugen des Vorfalls möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 in Verbindung setzen. /pidn

