POL-PDPS: Speicherabteile in Altenwohnheim aufgebrochen

Busenberg (ots) - Bislang unbekannter Täter zerstach im Zeitraum von Sonntag, 07.01.2024, 17.00 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 11.00 Uhr an einem Wohnmobil, welches in der Herrenfeldstraße, nahe des Dorfplatzes abgestellt war zwei Reifen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

