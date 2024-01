Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Zigarettenautomat aufgebrochen und Pkw beschädigt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.01.2024, 21:25 Uhr (Feststellungszeit) Ort: Zweibrücken, Pirmasenser Straße 36. SV: Bislang unbekannte Täter hebelten mit brachialer Gewalt das Münzfach eines an der Hauswand befestigten Zigarettenautomaten auf und entwendeten die Geldkassette. Die Zigarettenfächer des Automaten wurden nicht beschädigt. Wieviel Geld aus dem Automaten entwendet wurde und in welchem Zeitraum sich der Aufbruch ereignete, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Der Sachschaden am Automaten dürfte mindestens 1.000 Euro betragen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Aufbruchs. |pizw

