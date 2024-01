Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Festnahme eines mutmaßlichen Metalldiebes

Hinterweidenthal (ots)

Am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr, meldete eine Zeugin einen Mann mit grauem Pullover und schwarzer Mütze, der sich auf dem Firmengelände, Im Handschuhteich 4, an einem Container zu schaffen macht. Vor Ort wurde niemand mehr angetroffen. An dem Container war augenscheinlich kein Schaden festzustellen.

Im Rahmen der Fahndung wurde in Höhe Hauptstraße Nr. 2 ein Rettungswagen festgestellt. Die Sanitäter waren gerade dabei, einen Mann zu versorgen, auf den die Täterbeschreibung passte. Es stellte sich heraus, dass der Mann zufällig von der RTW-Besatzung völlig durchnässt und stark zitternd angetroffen wurde. Angeblich sei er in die Wieslauter gefallen. Da der Rettungsdienst gerade in anderweitigem Einsatz unterwegs war, wurde der Tatverdächtige zunächst zur Dienststelle verbracht. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Mann aus Landau bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist. Nach Eröffnung des Tatvorwurfs machte er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Aufgrund seiner starken Unterkühlung wurde veranlasst, dass er von einem weiteren Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht wurde. Sein Zustand war stabil.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

