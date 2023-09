Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Abgekommen von der Fahrbahn und dabei leicht verletzt

Ilmenau, Ziolkowskistraße, Höhe Bowling-Center (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 56-jähriger Hyundaifahrer befuhr am Freitag, den 22.09.2023 gegen 17:35 Uhr die Ausfahrt des "ALDI"- Parkplatzes, um nach links in die Ziolkowskistraße abzubiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, fuhr gerade aus über den gegenüberliegenden Bordstein und rutschte den Hang in Richtung des Bowlingcenters hinab. Hierbei kollidierte er mit drei Bäumen und der Fassade des Bowlingcenters. Der unfallbedingt entstandene Schaden am Pkw, den drei Bäumen und an der Fassade des Bowlingcenters wurde mit circa 20000,-EUR angegeben. Der 56-jährige Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt in das IKK Ilmenau verbracht.

(sg)

