LPI-GTH: Zeugen gesucht/ Motorroller entwendet

Ilmenau (ots) - Ein 18-jähriger Fahrer eines Simson Mopeds kam heute Morgen in der Elgersburger Straße zu Fall. Offenbar ragte ein Ast auf die Fahrbahn an welchem der Fahrzeugführer hängenblieb. Der 18-Jährige wurde dadurch verletzt und musste medizinisch versorgt werden. An dem Kleikraftrad entstand ein Schaden von rund 300 Euro. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

