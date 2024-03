Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schutzhütte brennt komplett nieder

Borken (ots)

Ereigniszeit: 23.03.2024, 03.10 Uhr;

Ereignisort: Borken, Möllenweg;

Aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten ist eine Wetterhütte in Borken. Gegen 03.10 Uhr am Samstagmorgen rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei an den Möllenweg aus. Retten konnten die Brandbekämpfer den hölzernen Unterstand nicht mehr. Dieser brannte völlig nieder. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf rund 10.000 Euro. Die Kriminalinspektion 1 erbittet Hinweise: Tel. (02861) 9000. (db)

