Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vitrine in Friedhofskapelle beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Zum Rotering;

Tatzeit: 22.03.2024, 13.50 Uhr (Feststellzeit);

Eine gläserne Vitrine eingeworfen haben Unbekannte in Ahaus. Am Freitagmittag bemerkte ein Besucher des Friedhofs an der Straße Zum Rotering das zerbrochene Glas auf dem Boden. Einen Tisch in der Kapelle beschädigten die Täter zudem. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell