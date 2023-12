Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: rund zehn Kilometer Stau nach Unfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Einen rund zehn Kilometer langen Rückstau forderte ein Unfall, der sich am Mittwoch (20.12.2023) gegen 14.45 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Aufgrund stockenden Verkehrs kurz vor dem Autobahndreieck Leonberg mussten ein 72 Jahre alter Skoda-Fahrer, ein 33 Jahre alter Citroen-Lenker und eine 51-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Karlsruhe unterwegs waren, abbremsen. Ein von hinten heranfahrender 52 Jahre alter Audi-Lenker, der drei Frauen im Alter von 22, 38 und 49 Jahren sowie einen 18-jährigen Mann mit an Bord hatte, erkannte vermutlich zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm bremsten mussten. In der Folge fuhr er der 51-Jährigen im VW auf, schoben deren PKW auf den Citroen und diesen wiederum auf den Skoda. Die Frau im VW erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 33.000 Euro geschätzt. Lediglich der Skoda blieb fahrbereit. Die anderen drei PKW mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Autobahnmeisterei Herrenberg die Fahrbahn reinigen. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten mussten zwei der vorhandenen vier Fahrstreifen gesperrt werden.

