POL-LB: Ditzingen: Polizei sucht Zeugen und Beteiligte nach Unfall mit verletzter Fußgängerin

Bereits am Dienstagmorgen (19.12.2023) ereignete sich zwischen 06:20 Uhr und 06:30 Uhr in der Münchinger Straße in Ditzingen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Die komplett schwarz bekleidete Fußgängerin war auf dem Gehweg der Münchinger Straße in Richtung Marktstraße unterwegs und wollte die Gartenstraße an der dortigen Fußgängerfurt überqueren. Zeitgleich fuhr eine noch unbekannte Frau mit einem weißen Pkw auf der Münchinger Straße und wollte nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Aus noch unbekannten Gründen wurde die Fußgängerin, die die Gartenstraße schon fast überquert hatte, von dem abbiegenden Fahrzeug am Bein erfasst und stürzte zu Boden. Die noch unbekannte Fahrerin des weißen Pkw hielt offenbar sofort an und kümmerte sich mit einer ebenfalls noch unbekannten Zeugin um die 23-Jährige, die über Schmerzen am Bein klagte, jedoch das Angebot ablehnte, sie in ein Krankenhaus zu fahren. Nach einigen Minuten halfen die Autofahrerin und die Zeugin der 23-Jährigen auf und alle drei Frauen verließen die Unfallstelle. Offenbar hatte die Autofahrerin noch die Daten der Zeugin notiert, die 23-jährige Fußgängerin selbst bekam aber selbst keine Personalien ausgehändigt und meldete sich daher nachträglich bei der Polizei. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Fahrerin des weißen Pkw und die hinzugekommene Zeugin dringend, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen und insbesondere Angaben zu den Ampelschaltungen machen können. Die 23-Jährige gab an, die Fußgängerampel hätte für sie Grün angezeigt, die noch unbekannte Zeugin habe der Autofahrerin jedoch gesagt, die Fußgängerin hätte die Straße bei Rot überquert.

