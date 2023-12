Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfall im Linienbus - Fahrgäste und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

In einem Bus der Linie 536 kam es bereits am Freitag (15.12.2023) gegen 14:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Tamm zu einem Unfall. Mutmaßlich weil der Fahrer des Busses das Gas- und Bremspedal verwechselte, hatte er während der Fahrt kurz vor der Haltestelle am Bahnhof seinen Linienbus plötzlich unvorhergesehen stark abgebremst. Hierdurch wurde eine 19-Jährige, die als Fahrgästin im Linienbus saß, leicht verletzt. Zudem soll ein bislang unbekannter und zirka sechs Jahre alter Junge im Gang des Linienbusses gestürzt sein. Ob dieser durch den Sturz verletzt wurde und ob weitere Fahrgäste durch das Bremsmanöver Verletzungen erlitten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun weitere verletzte Fahrgäste und insbesondere die Eltern des gestürzten Jungen sich unter Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

