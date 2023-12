POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - In einem Bus der Linie 536 kam es bereits am Freitag (15.12.2023) gegen 14:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Tamm zu einem Unfall. Mutmaßlich weil der Fahrer des Busses das Gas- und Bremspedal verwechselte, hatte er während der Fahrt kurz vor der Haltestelle am Bahnhof seinen Linienbus plötzlich unvorhergesehen stark abgebremst. Hierdurch wurde ...

