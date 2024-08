Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Geschäft scheitert

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Amtsstraße;

Tatzeit: 11.08.2024, zwischen 05.30 Uhr und 06.00 Uhr;

Unbekannte haben am Sonntagmorgen versucht sich Zugang zu einem Geschäft in Schöppingen zu verschaffen. Die Täter beschädigten zwischen 05.30 Uhr und 06.00 Uhr die Eingangstür mit einem Ziegelstein. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell