Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Baumarkt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Mühlengrund;

Feststellzeit: 10.08.2024, 04.40 Uhr;

Unbekannte sind am Samstagmorgen in einen Baumarkt in Gescher eingedrungen. Ein Zeuge hatte gegen 04.40 Uhr einen Alarm wahrgenommen und daraufhin die Polizei informiert. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem Objekt am Mühlengrund, indem sie die Haupteingangstüren gewaltsam öffneten. Im Inneren des Gebäudes durchsuchten sie ein Büro und brachen einen Tresor auf. Was genau entwendet wurde, ist bisher nicht abschließend bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell