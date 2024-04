Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in einen Rewe-Getränkemarkt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Hauptstraße 14A, Freitag, 26.04.2024, 23:15 Uhr - 23:20 Uhr

Kalefeld / OT Echte (nol): Am Freitag, 26.04.2024, gegen 23:15 Uhr verschafften sich drei bislang unbekannte Täter über den Haupteingang gewaltsam Zutritt zu einem Rewe-Getränkemarkt. Die Täter betraten gezielt den Getränkemarkt und entwendeten diverse Tabakwaren in kürzester Zeit. Im Anschluss entfernten sich die Beschuldigten in bislang unbekannte Richtung. Insgesamt entstand durch die Tat ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000,-EUR. Die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim oder Northeim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell