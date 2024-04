Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Freitag, 26.04.2024, 18:00 Uhr - 21:00 Uhr

Bad Gandersheim (nol): Am Freitag, dem 26.04.2024, stellte ein 41-jähriger Gandersheimer gegen 18:00 Uhr seinen Transporter ordnungsgemäß in der Hildesheimer Straße in Bad Gandersheim ab. Zu dieser Zeit war der Transporter noch unbeschädigt. Als der Gandersheimer seinen PKW gegen 21:00 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung des Außenspiegels der Fahrerseite fest. Der Schaden am Transporter wird auf 500,00 Euro geschätzt.

Hinweise, die auf einen Verursacher schließen lassen, wurden am Ort nicht vorgefunden. Somit hat der Verursacher / die Verursacherin nach dem schädigenden Ereignis die Unfallstelle offensichtlich verlassen, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu ergreifen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell